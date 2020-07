Caos autostrade, la protesta delle imprese: “Ogni genovese dovrebbe essere qui a manifestare”

Genova. “Qua a manifestare ci dovrebbe essere ogni genovese che ogni giorni aspetta una, due, tre ore in coda. Ci sentiamo un po’ come gli spartani, siamo in 300 a difendere valori che sono di tutti”. Il direttore generale di Spediporto, Giampaolo Botta, guida la protesta delle imprese in piazza Fontane Marose.

È il presidio composito organizzato dal comitato “Salviamo Genova e la Liguria” per portare all’attenzione della ministra De Micheli, oggi in città per inaugurare la ripartenza del nodo ferroviario, i disagi di intere categorie economiche devastate dal caos autostrade.

... » Leggi tutto