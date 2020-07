Metrò Brin-Canepari, Rfi boccia il progetto. Pd: “Cosa ci sta a fare la Regione?”

Genova. Rfi ha bocciato il progetto di prolungamento della metropolitana di Genova tra Brin e Canepari, in Valpolcevera, redatto da Italferr per problemi di compatibilità tecnica con quello della linea ferroviaria Campasso-bivio Fegino. La notizia, riportata dai media, è spunto per il Partito Democratico per attaccare la Regione Liguria.

“Una situazione di impasse che rischia di mettere a repentaglio un intervento fondamentale per il trasporto pubblico genovese e che, ancora una volta, sollecita la domanda: cosa ci sta a fare la Regione? Cosa ha fatto la Giunta Toti in tutti questi anni sul tema delle infrastrutture?”, scrive il gruppo Pd in via Fieschi.

... » Leggi tutto