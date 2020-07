Sabazia Pallavolo, arriva il centrale Mattia Repossi

Vado Ligure. Ancora un innesto importante per la prima squadra maschile della Sabazia Pallavolo, allenata da coach Alberto Andreis, che giocherà in Serie C.

Si tratta di Mattia Repossi, centrale classe 1989. Cresciuto nelle giovanili dell’Olympia Voltri passa successivamente alla Pallavolo Genova. Nel 2013 è al Novi, in Serie B2, dove gioca per due stagioni coronate con la vittoria dei playoff promozione e da due partecipazioni alla final four di Coppa Italia. Dal 2015 al 2018 è stato protagonista nel campionato di Serie B con la maglia dell’Albisola Pallavolo. Gli ultimi due anni lo hanno visto colonna portante del Cus Genova in Serie B.

