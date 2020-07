Autostrade, Forza Italia manifesta a Roma: «Il blocco della Liguria non è un problema locale ma una questione nazionale»

Genova. Si è svolta nel pomeriggio di ieri a Roma, in piazza di Monte Citorio, la manifestazione promossa da Forza Italia Liguria in collaborazione con il gruppo parlamentare del partito alla Camera, per chiedere al Governo di porre fine con la massima urgenza alla situazione di grave disagio sulla rete autostradale ligure, dovuta al piano di chiusure e manutenzioni delle gallerie.

... » Leggi tutto