Concessioni demaniali marittime, CNA Imperia invia istanza a Cumini costieri inadempienti a estensione fino al 2033

Imperia. La CNA di Imperia ha inviato in data odierna ai Comuni costieri, che ad oggi ancora sono inadempienti in relazione all’estensione fino al 2033 della durata delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico e ricreativo, una specifica istanza, esortandoli alla immediata applicazione di quanto previsto dalla conversione in legge con modificazione del decreto legge 34 del 19/05/2020, cd. “Decreto Rilancio”.

