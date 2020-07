Il Genoa vince il derby 1-2: di Criscito e Lerager i due sigilli, alla Sampdoria non basta Gabbiadini

Genova. Il Genoa torna a vincere il derby nel momento in cui ne aveva più bisogno. Non accadeva dal 2016 e sette stracittadine. La squadra di Nicola ha ragione di una Sampdoria più contratta e meno incisiva rispetto alle ultime prestazioni. Finisce 1-2: di Criscito su calcio di rigore e Gabbiadini le reti nel primo tempo, Lerager, a cui è stato annullato un gol per fuorigioco di Romero nel recupero della prima parte di gioco, si rifà nella ripresa, finalizzando un servizio di Jagiello che ha rubato palla a un ingenuo Bereszynski.

Primo tempo. Moduli speculari per entrambe le squadre: 4-4-2. Sampdoria con Bonazzoli, l’uomo più in forma, titolare, Quagliarella in panchina. Dietro Bereszynski e Augello sono gli esterni.

