Ombrelloni e lettini nelle spiagge degradate, arriva anche a Savona la protesta di Casapound

Savona. “Per quest’anno non cambiare, niente vacanze se vuoi mangiare”: è questo il titolo provocatorio della protesta di CasaPound Italia in oltre 100 città, tra cui Savona.

I militanti della tartaruga frecciata hanno allestito nelle zone più degradate delle “spiagge” con ombrelloni e lettini, le uniche mete che molti italiani potranno permettersi quest’estate: “In una delle crisi economiche e sociali più gravi della storia italiana – afferma CasaPound Italia in nota – i dati ci dicono che circa 6 italiani su 10 non andranno in vacanza per problemi economici e circa un terzo di loro già entro agosto finirà i risparmi”.

... » Leggi tutto