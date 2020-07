Quiliano&Valleggia: l’organigramma societario e lo staff tecnico

Quiliano. Nonostante la situazione emergenziale che ha colpito duramente tutti, il Quiliano&Valleggia è pronto a ripartire per la quarta stagione consecutiva dalla sua nascita.

La società biancorossoviola rende noto l’organigramma societario per il management e l’area sportiva, con tante riconferme e qualche nuovo innesto. L’intenzione del Quiliano&Valleggia è rinforzare l’organico in campo e fuori per quanto riguarda la prima squadra, la Juniores ed il settore giovanile.

... » Leggi tutto