Sanremo, dal consiglio comunale ok al rilancio della Sinfonica. Al Palafiori l’accademia della musica

Sanremo. Sorgerà nelle sale del Palafiori la tanto sperata accademia della musica e della canzone? Stando alle parole del vicesindaco e assessore al Turismo Alessandro Sindoni sembrerebbe di sì. Quando non è ancora chiaro, ma la “prima pietra” simbolica per arrivare a questo obiettivo è stata posta questa sera dal consiglio comunale che ha approvato il prestito-ponte di 1,4 milioni di euro alla Fondazione Sinfonica e l’assegnazione della gestione della struttura di corso Cavallotti, in comodato d’uso gratuito, all’istituzione culturale matuziana.

... » Leggi tutto