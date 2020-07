Caos autostrade, la Cisl si sfila dallo sciopero dei trasporti: “Non ci prestiamo a giochi politici”

Genova. La Cisl ligure non parteciperà allo sciopero dei trasporti indetto dalle sigle di categoria per il 24 luglio. A spiegare le regioni è una nota della segreteria regionale del sindacato.

“Il 16 luglio – si legge – abbiamo protestato con più di 200 delegati sotto la prefettura di Genova facendo sentire in modo forte e chiaro la voce e le richieste dei lavoratori. Abbiamo scelto questa modalità per non gravare sulle tasche dei lavoratori, che già hanno pagato in termini economici il lockdown appena passato, e per non arrecare ulteriori disagi a lavoratori e cittadini, che con una viabilità già al collasso non possono vedersi privare di mezzi pubblici per potersi muovere, anche se con fasce garantite, aggravando una situazione già critica. Si era decisa questa modalità anche perché non ci prestiamo a giochi politici, e soprattutto perché uno sciopero generale, quindi di tutti i settori del trasporto e non solamente di uno specifico, deve avere una controparte chiara e definita per poter trovare soluzioni, altrimenti lo sciopero assume connotazioni completamente in contrasto con i valori che come Cisl portiamo avanti ogni giorno”.

... » Leggi tutto