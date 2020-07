Cluster di Savona: 5 nuovi positivi, 1650 persone in isolamento. nessun nuovo ospedalizzato

Savona. A oggi sono 71 i positivi correlati al cluster savonese, 5 in più rispetto a ieri. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Come comunica la stessa azienda ospedaliera, sono stati eseguiti finora circa 2040 tamponi, di questi ne sono stati refertati 1500.

