Cluster Savona, altri 5 nuovi positivi e 1.650 persone in quarantena

Liguria. Calano i casi i positivi di Coronavirus rispetto a ieri, in Liguria per un totale di 1157 (-5), gran parte dei quali paucisintomatici o asintomatici visto che il numero degli ospedalizzati resta basso (29), con due ospedalizzati in meno rispetto a ieri e nessuno in terapia intensiva. Un quadro quello del bollettino odierno sulla situazione Covid nel quale, però, emerge un aumento dei casi per il cluster di Savona: “Ad oggi sono 71 i positivi correlati al cluster savonese, 5 in più rispetto a ieri. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti. Eseguiti circa 2040 tamponi, di questi ne sono stati refertati 1.500. Dal rilevamento del cluster i tamponi eseguiti, giorno per giorno, sono stati: 50 giovedì 16 luglio, 50 venerdì 17; 250 sabato 18; 450 domenica 19; 350 lunedì 20; 250 martedì 21, 300 mercoledì e 190 giovedì 23 luglio. Le persone in isolamento cautelativo sono 1.650; restano cinque gli ospedalizzati, tutti in buone condizioni”.

“L’attenzione resta alta ma il cluster savonese ha dimostrato la grande capacità del sistema sanitario ligure di applicare il metodo delle tre T fondamentali in questa fase: testare più persone possibile con i tamponi, Tracciare i contatti dei casi positivi per testarli e isolarli dalla comunità e, infine, Trattare i malati con l’assistenza ospedaliera o domiciliare coordinata. E ne aggiungo anche un’altra che è la Tempestività con cui siamo intervenuti – dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – Di questo ringrazio i nostri sanitari, la task force di Alisa e la Asl2 per il grande lavoro svolto che ci permette di andare avanti con serenità sulla nostra strada della ripartenza in sicurezza, fondamentale per tutti”.

