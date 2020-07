Movida fuori controllo, pugno di ferro del Comune: “Più polizia e basta alcol ai minorenni”

Genova. Movida fuori controllo ma, per una volta, non è (solo) il centro storico l’osservato speciale di Comune e forze dell’ordine. Da banali schiamazzi e dai rischi legati agli assembramenti, fino a vere e proprie risse ed atti vandalici, il tema è stato al centro della giunta comunale di oggi. Giunta che, dopo le ripetute segnalazioni da parte dei cittadini e dopo i casi limite degli ultimi giorni (uno fra tutte la maxi rissa tra 300 giovani a Quinto) ha deciso di agire con un pugno di ferro.

Maggiore presenza delle forze dell’ordine, con controlli moltiplicati soprattutto nei fine settimana e dopo le 17, “ma dobbiamo anche fare in modo che ai minorenni non venga assolutamente somministrato alcol”, dice il sindaco di Genova Marco Bucci che continua, “così non va bene, ci sono situazioni fuori controllo, dobbiamo intervenire”.

