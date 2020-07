Piscina Zanelli, Maurizio Maricone: “Il rapporto tra Comune e Rari va avanti, in maniera costruttiva”

Savona. La piscina Zanelli di Savona è tra i migliori impianti d’Italia per gli sport acquatici e, molto frequentemente, è scelto della Federazione Italiana Nuoto per ospitare i raduni collegiali delle azzurre del nuoto sincronizzato.

Anche in questi giorni le campionesse di questa disciplina si stanno allenando nella vasca di corso Colombo; del resto la Rari Nantes Savona è la società più forte d’Italia nel nuoto sincronizzato, come testimoniano gli scudetti che ogni anno conquista, ed è il principale serbatoio di atlete per la Nazionale.

