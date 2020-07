Regionali Liguria, è ufficiale: si vota il 20-21 settembre insieme al referendum costituzionale

Genova. E’ stato firmato oggi dal presidente di Regione Liguria Giovanni Toti il decreto che fissa la data delle prossime elezioni regionali domenica 20 e lunedì 21 settembre insieme al referendum costituzionale sulla riduzione dei parlamentari.

“Oggi è una giornata storica – ha commentato il presidente ligure Giovanni Toti – Non solo perché finalmente dopo tanto tempo è stata fissata una data con cui si garantisce ai cittadini il diritto costituzionale di voto, ma perché queste elezioni liguri, per la prima volta, grazie alle modifiche proposte dalla Giunta e votate dall’assemblea legislativa, celebreranno la definitiva cancellazione del listino e garantiranno la doppia preferenza di genere in caso di espressione di due preferenze. Una battaglia di civiltà per la nostra regione che non aveva ancor questo genere di opportunità”.

