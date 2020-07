Salute, Coldiretti: “Per essere sicuri di acquistare la qualità verificare sempre le etichette”

Liguria. “Gli alimenti importati non devono sottostare agli stessi controlli che invece vigilano sulla qualità delle produzioni italiane: per essere sicuri di acquistare sempre prodotti sani e genuini è necessario verificare l’origine in etichetta o acquistare direttamente dai produttori del territorio, custodi delle grandi eccellenze Made in Liguria”.

Lo fanno sapere da Coldiretti Liguria, dalla quale hanno proseguito: “Il primato del Made in Italy nella sicurezza alimentare a livello internazionale ed europeo, è una delle ragioni che ormai spinge l’82% degli italiani (secondo l’indagine Coldiretti/Ixe’) a privilegiare nel carrello i prodotti tricolori, oltre che per sostenere l’occupazione e l’economia nazionale in un momento particolarmente difficile a causa dell’emergenza coronavirus”.

