Sanremo, al via un laboratorio teatrale intensivo estivo rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni

Sanremo. La compagnia Teatrale I Cattivi di Cuore di Imperia in collaborazione con il Floriseum di Sanremo organizzano un laboratorio teatrale intensivo estivo rivolto ai ragazzi e ragazze dai 12 ai 18 anni, con la finalità di ritrovare la dimensione aggregativa di un percorso formativo, forzatamente perduta negli ultimi mesi a causa dell’emergenza sanitaria e per poter esprimere la propria creatività in totale sicurezza. E’ previsto infatti un protocollo che permetta di lavorare con la distanza sociale, in ambiente sanificato, nel rispetto della normativa vigente.

