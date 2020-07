Tegola per la Carcarese, Matteo Spozio ha riportato la rottura del tendine d’Achille

Carcare. Una brutta notizia ha scosso l’ambiente dell’Olimpia Carcarese. Il 29enne Matteo Spozio, faro del centrocampo biancorosso, ha riportato un infortunio al tendine d’Achille. Una lesione che lo terrà lontano dai campi per alcuni mesi, impedendogli di essere presente nel primo scorcio di stagione, nel quale i valbormidesi affronteranno il campionato di Prima Categoria con grandi ambizioni.

La società carcarese, attraverso i social network, ha rivolto un augurio a Matteo: “Non hai mai mollato. Hai una costanza da vero professionista. Cuore, passione, talento ti appartengono. Il tuo tendine d’Achille ha deciso di cedere, ma siamo sicuri che tu dimostrerai, come sempre, la tua solita determinazione. Ti conosciamo, per te saranno mesi difficili senza il tuo amato pallone… Ma noi ti faremo sentire sempre il nostro affetto. In attesa del tuo ritorno in campo! Buona guarigione nostro campione!”.

