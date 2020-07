Addio Savona Fbc, l’assessore Scaramuzza: “Questi personaggi hanno distrutto una bella realtà”

Savona. Il Savona 1907 Fbc non c’è più. La partita dello scorso 23 febbraio, vinta 1 a 0 sul campo del Bra, è stata l’ultima giocata dai biancoblù. La dirigenza non ha iscritto la squadra la Serie D; niente riaffiliazione, la storia si è chiusa oggi.

Maurizio Scaramuzza, da quattro anni assessore allo sport del Comune di Savona, ha sempre seguito da vicino, in prima persona, le vicende di uno dei sodalizi storici della città. Di conseguenza, oggi non nasconde la sua delusione: “Ci ho sperato anche io fino all’ultimo. Purtroppo è arrivata questa notizia che non avrei mai voluto leggere. Considerazioni a caldo è meglio non farne, anche perché potrei dire cose non piacevoli. Prendiamo atto di questo ennesimo fallimento di questi personaggi che gravitano sempre intorno alla città di Savona; abbiamo sempre la sfortuna di avere persone alle quali probabilmente non interessa nulla della città”.

