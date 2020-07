Caos autostrade, la Lega avvia la raccolta firme: “La ministra De Micheli si deve dimettere”

Genova. Da oggi fino a martedì 28 luglio la Lega organizza la raccolta firme in 30 comuni della Liguria per le dimissioni del ministro delle infrastrutture Paola De Micheli.

“Chiederemo ai liguri – dice Edoardo Rixi, segretario ligure della Lega e responsabile nazionale per le infrastrutture – cosa ne pensano di un ministro che li tiene in ostaggio da settimane, che non ha saputo programmare la gestione dei cantieri di manutenzione e che, non contenta, viene a Genova a dare dei bugiardi a imprenditori, lavoratori del porto, dell’autotrasporto, del commercio e dell’industria come se si fossero inventati tutto con una ‘narrazione sbagliata‘. Intanto la realtà, che il ministro non sa o non vuole vedere, è che anche oggi ci sono chilometri di coda su tutta la rete autostradale del nodo di Genova e ripercussioni anche sul traffico cittadino per il dirottamento dei mezzi pesanti e pullman dalla A26 alla A7: altro che narrazioni sbagliate”.

