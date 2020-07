Castelletto, spacca i finestrini di 8 auto per rubare, poi fugge ma precipita per 10 metri

Genova. Ha spaccato i finestrini infranto i finestrini di otto veicoli, regolarmente parcheggiati, per rubare all’interno delle auto. Poi scoperto da una pattuglia del Nucleo Radiomobile è fuggito scavalcando un muretto.

Non si è però accordo che sotto c’era un vuoto ed è caduto rovinosamente da circa 10 metri. Subito soccorso dagli stessi carabinieri, dal personale medico e dai vigili del fuoco, a seguito delle lesioni procuratesi nella caduta, è stato trasportato all’ospedale San Martino, dove, è stato ricoverato non in pericolo di vita.

