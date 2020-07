Dal lago Pigo alle piscine, il rilancio della val Nervia passa dalle terme di Pigna

Pigna. Rinomata fin dai tempi dei romani, quando il borgo era una delle porte di accesso alla Gallia, la stazione termale di Pigna ha attraversato i secoli fino a quando Battistino Manesero, dopo aver acquisito la prima centrale elettrica al fondo del paese negli anni Venti del Novecento in funzione dei frantoi della sua famiglia, si accorse delle pozze e costruì il primo impianto che gestì per diversi anni fino alla vendita. Una storia che poi si perde nel tempo, come la vena termale, considerata persa a metà del Novecento e che oggi pesca a 60 metri di profondità. La costruzione del grande albergo di proprietà dell’imprenditore Piergiorgio Parodi avviene negli anni Novanta. Nel 2000 l’imponente struttura con le sue 90 camere e sei suites, il ristorante e le diverse piscine, è pronta ad accogliere i turisti. Il sogno finisce nel 2015, quando il “Grand Hotel” chiude e viene messo all’asta. Dopo cinque anni, oggi la struttura ha un nuovo proprietario: un gruppo imprenditoriale russo che l’ha acquistata a poco più di 4milioni di euro da un prezzo iniziale di più di 22milioni. Un affare, ma anche una speranza di rilancio e rinascita per Pigna e per tutta la val Nervia.

