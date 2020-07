La Sestrese ritrova il suo “principino”: Davide Sighieri

Genova. La stella della Sestrese accende il mercato dell’Eccellenza ligure. Oggi la società del presidente Sciortino ha messo a segno un altro colpo, assicurandosi il ritorno di Davide Sighieri.

Già protagonista assoluto nella Sestrese dal 2010 al 2013, con la vittoria del campionato di Promozione e un terzo posto in Eccellenza, Sighieri ha collezionato in totale 94 presenze in verdestellato nel ruolo di centrocampista, segnando 16 reti.

