Meteo: possibili forti temporali nell’interno con sconfinamento sulla costa

Genova. Giornata di allerta gialla sul territorio genovese. Oggi il transito di una perturbazione sulla Pianura Padana determinerà un nuovo peggioramento del tempo anche sulla nostra regione. Da sabato ritorno a condizioni stabili.

Al mattino rovesci anche a carattere temporalesco interesseranno il Levante regionale, mentre altrove il cielo sarà nuvoloso alternato a qualche schiarita.

Dalle ore centrali della giornata sviluppo di forti temporali sull’intero Appennino e sulle Alpi Liguri; sulla costa nuvolosità irregolare con i temporali dell’entroterra in possibile sconfinamento tra imperiese e Tigullio. In serata fenomeni in graduale esaurimento ovunque.

