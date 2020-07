Metropolitana in via Canepari, Bucci: “Modello ponte Morandi per i disagi del cantiere”

Genova. “Il disagio delle famiglie e soprattutto dei giovani è quello che mi preoccupa di più. Ma ponte Morandi ci ha insegnato che dobbiamo essere aperti a tutte le soluzioni”. È il sindaco Marco Bucci a rassicurare gli abitanti di Certosa riuniti nei locali della società operaia cattolica per l’assemblea pubblica convocata dal Comune sul progetto di prolungamento della metropolitana in via Canepari. Presenti anche l’assessore Campora e l’ingegnere Gambaro di Italferr che ha illustrato il progetto.

Un cantiere che graverà per tre anni sul quartiere e che porterà demolizioni (un palazzo in via Ariosto), espropri e soprattutto tanti disagi per chi continuerà ad abitare nella zona tra via Brin e piazzale Palli dove sorgerà la nuova stazione. “Non è accettabile mettere un cartello con scritto stiamo lavorando per voi e basta. Il problema non è ancora stato affrontato, ma potremmo trovare soluzioni che qualcuno non pensa neanche”, ha detto Bucci.

