Regionali 2020, Sansa e coalizione a confronto: “Partiamo con ritardo. Dobbiamo essere incisivi”

Liguria. “Chi va piano, va sano e lontano”, recita un antico detto, ma in realtà non è sempre così. In attesa, ovviamente, di conoscere il responso delle urne alle prossime regionali 2020, però quel che è certo è che i manifesti 6×3 di Giovanni Toti (ma anche quelli di Ilaria Cavo, e di Lilli Lauro) hanno già tappezzato i muri di Genova.

Il rischio è che, anche volendo fare altrettanto nei due mesi che mancano alla fine della campagna elettorale, il fronte giallorosso si trovi con gli spazi già prenotati da altre forze politiche. Sempre che si scelga di impostare una campagna “classica” e non, invece, di puntare su social network e porta a porta.

... » Leggi tutto