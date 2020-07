Savona, oggi gli antifascisti “inaugurano” piazza Pertini

Savona. Una nuova “inaugurazione popolare” per “rendere il giusto omaggio a un grande antifascista savonese”. E’ l’iniziativa lanciata a Savona dall’Assemblea Antifascista e Antirazzista di Villapiana, che ha deciso di invitare la cittadinanza al presidio in piazza Sandro Pertini (ospedale vecchio, angolo Piazza Giulio II) oggi pomeriggio alle ore 19.

Un modo, come detto, per rendere “quell’omaggio che il Presidente della Repubblica Pertini avrebbe meritato dalle autorità cittadine, che invece lo scorso 18 maggio si sono limitate a scoprire l’insegna della nuova piazza in modo frettoloso e semiclandestino”.

