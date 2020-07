Sciopero dei trasporti: per Genova sarà una giornata complessa, ecco il programma

Genova. Sarà una giornata complicata, più del solito, per chi si muove in Liguria. Lo sciopero regionale dei trasporti indetto da Filt Cgil e Uiltrasporti (la Fit Cisl ha deciso di non aderire con la motivazione della mancanza di una vera controparte), in un venerdì estivo, metterà in difficoltà non solo i genovesi che si muovono sulle strade , ma anche i turisti, soprattutto a causa della prolungata astensione, rispetto alle 4 ore dei lavoratori di Amt e Atp, da parte degli addetti di Trenitalia e aziende legate alla circolazione dei treni.

Il traffico ferroviario si fermerà dalle 9.01 alle 17, con la “coda”, come accade spesso in caso di sciopero, di una circolazione che riprenderà comunque con più difficoltà rispetto a una giornata normale.

