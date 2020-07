Serie B, Virtus Entella contro Perugia: la cronaca in diretta

Chiavari. Terzultima giornata del campionato di Serie B. La Virtus Entella, sul campo di casa, cerca i punti per garantirsi la matematica permanenza nella categoria. Ha di fronte il Perugia, una delle delusioni del campionato; gli umbri nelle ultime sei giornate hanno raccolto solamente 3 punti e sono precipitati in zona playout. In classifica le due formazioni sono separate da 5 punti; all’andata finì 2 a 0 per il Perugia.

