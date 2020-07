Un weekend positivo per il Baseball Cairese, tra Serie C e giovanili

Cairo Montenotte. Lo scorso weekend il Baseball Cairese ha vissuto una domenica con doppio importante impegno. In campo sia l’Under 12, sia l’Under 15, oltre alla squadra di Serie C.

Sul diamante di casa, la Cairese in Serie C ha affrontato i Brothers, formazione che guida la classifica a punteggio pieno. Il tecnico Arnoldo Pena ha mandato sul monte il giovane Castagneto, in batteria con Marenco, in prima base Bellino, Sechi in seconda, in terza Bloise e in interbase Andrea Torterolo; il campo esterno vedeva a sinistra Ceppi, Ferruccio al centro e a destra De Bon, Berretta battitore designato. Partita frizzante ed equilibrata sino al quinto inning, con le formazioni in parità sul 5 a 5; nelle ultime quattro riprese le formazioni si sono alternate al comando, sfruttando gli errori avversari, alternanza che reha reso avvincente la partita, ma contemporaneamente ha fornito ai tecnici una mole infinita di indicazioni sulle cose su cui si dovrà lavorare.

... » Leggi tutto