A Cairo il funerale di Corrado Ravera, il parroco: “Troppi incidenti, il lavoro non può trasformarsi in strumento di morte”

Cairo Montenotte. Questa mattina decine di persone si sono riunite nella chiesa parrocchiale San Lorenzo di Cairo Montenotte per rendere omaggio a Corrado Ravera, il 54enne cairese deceduto lo scorso 20 luglio in seguito ad un tragico incidente sul lavoro che gli è costato la vita (leggi qui).

Nella sua omelia, il parroco Massimo Iglina si è domandato: “Perché una manutenzione ordinaria è stata così fatale? Perché Dio ha permesso una tale orrenda fine? Oggi con il nostro dolore ci rivolgiamo a Gesù che per Corrado si apre alla sua morte per accogliere un messaggio di fede, una parola di consolazione. È difficile da accettare, nella città eterna non ci sono fatiche, pericoli, ma per Corrado non ci sarà più lamento, morte”.

... » Leggi tutto