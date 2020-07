Albenga, successo per l’open day del settore giovanile

Albenga. Si è chiusa nella giornata di ieri la prima settimana dedicata agli open day del settore giovanile dell’Asd Albenga 1928. I ragazzi della categoria Esordienti, Allievi e Giovanissimi hanno iniziato a muovere i primi passi in vista della nuova stagione: nutrita la partecipazione nelle varie sessioni di allenamento e divertimento garantito per i tanti giovani calciatori che hanno preso parte all’iniziativa.

“Siamo molto contenti di essere riusciti a ripartire soprattutto per i nostri giovani calciatori che avevano e hanno dimostrato tanta voglia di tornare in campo – ha commentato il direttore generale Andrea Mei -. Nei primi tre giorni abbiamo avuto adesioni da più di sessanta ragazzi, la prossima settimana ripeteremo la formula gratuita e aperta a tutti per far conoscere i nostri mister e la nostra organizzazione anche a chi non ci conosce. Albenga merita un grande settore giovanile e la proprietà sta lavorando anche per questo. Vi aspettiamo numerosi”.

