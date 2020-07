Autostrade, le chiusure notturne del fine-settimana: “Nessun prolungamento oltre gli orari previsti”

Liguria. Di seguito il programma delle attività di controllo e manutenzione e delle conseguenti chiusure per lavori sulla rete autostradale ligure nelle notti del fine settimana che è appena iniziato varato dalla direzione del Tronco di Genova di Autostrade. Per il dettaglio degli orari di chiusura di ogni tratta consultare questo indirizzo.

Si è ormai conclusa la fase più impegnativa delle attività di monitoraggio e manutenzione delle 285 gallerie della rete ligure, che Autostrade per l’Italia sta effettuando sulla base delle prescrizioni del ministero delle infrastrutture e trasporti. In particolare, sono stati completati i controlli nei tratti che non consentivano scambi di carreggiata. Pertanto, non potranno più verificarsi improvvisi prolungamenti delle chiusure notturne oltre l’orario previsto legati al piano di ispezione delle gallerie.

