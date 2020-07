Bianca Laura Pelloni per ripulire il mare di Pra’

Sport e ambiente, spesso un connubio indissolubile, specie quando per praticare la propria attività la natura è indispensabile, ad esempio nel canottaggio. Lo sa molto bene Bianca Laura Pelloni, genovese cresciuta della Speranza Prà, ma oggi in forza al CC Saturnia, atleta di rilievo internazionale grazie alla sua stabile presenza in nazionale con cui ha vinto una medaglia di bronzo Under 23 ai Mondiali di Poznan nel 2018 e iridata universitaria nel quattro senza a Shanghai nello stesso anno.

L’atleta genovese ha proposto di pulire il mare di Prà dalla plastica. Infatti la vogatrice, che da un anno è anche allenatrice dei giovani della Speranza, ha spinto la società ligure ad attivarsi: “L’idea è nata in occasione della giornata mondiale degli oceani (8 giugno)” spiega la stessa vogatrice “A Genova stava esplodendo una polemica sui segnaposto nelle spiagge creati per far rispettare le distanze in conformità con le prescrizioni anti covid: segnaposto che altro non sono che sacchi di plastica dura con alto rischio inquinante”.

... » Leggi tutto