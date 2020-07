Cade con l’auto in una scarpata, 43enne genovese muore in un incidente nell’alessadrino

Genova. Si chiamava Davide Antoniotti l’automobilista genovese di 43 anni morto nella notte lungo la Provinciale 205 tra Molare e Cassinelle, nell’alessandrino, in Piemonte.

Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, l’uomo, dopo aver affrontato una doppia curva vicino al ponte del Rio San Giuseppe, a meno di un chilometro dal bivio per il santuario della Madonna delle Rocche, ha perso il controllo del mezzo, un’Audi A3, per motivi da chiarire, ed è precipitato per una quindicina di metri in una scarpata finendo in un rio. La salma, al momento, è a disposizione dell’autorità giudiziaria.

