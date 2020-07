Ceriale: mister Genduso saluta i suoi 2008 e approda sulla panchina dei 2012

Ceriale. Si conclude un ciclo per un altro degli allenatori del settore giovanile del Ceriale. Il tecnico Franco Genduso sarà il nuovo mister dei Pulcini 2012, terminando così l’esperienza con la leva 2008.

“Innanzitutto – afferma Genduso – voglio ringraziare la società Ceriale per avermi permesso di intraprendere questa avventura con la leva 2008. Due anni vissuti in maniera positiva e costruttiva per i ragazzi. Ho avuto modo di allenare un gruppo numeroso, che si è andato a formare nel tempo anche con l’innesto di alcuni elementi provenienti dalla San Filippo Neri”.

