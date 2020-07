Cluster Savona: per il secondo giorno nessun nuovo positivo, restano 1510 le persone in isolamento

Savona. Mentre nel resto d’Italia si moltiplicano i focolai di Coronavirus, in Liguria – dopo il caso di Savona – la situazione sembra essersi assestata. Nel bollettino della Regione-Alisa per il ministero della Sanità di oggi sono registrati 3 nuovi casi di contagio, numero che porta la cifra totale dall’inizio dell’emergenza in Liguria a quota 10.147.

Restano 71 i positivi correlati al cluster savonese: anche oggi dunque, come ieri, non si registra nessun nuovo caso. In totale sono 60 i clienti del ristorante o loro contatti risultati positivi, a cui si aggiungono otto dipendenti e tre operatori sanitari dell’Asl2 contatti di altri operatori sanitari clienti.

