Fratelli d’Italia scende in piazza: “Il ministro De Micheli si scusi coi liguri”

Liguria. Fratelli d’Italia ha deciso di scendere in piazza con una raccolta firme “per chiedere al ministro De Micheli le scuse formali, ma anche scuse concrete che sono investimenti e aiuti per imprese e famiglie”.

Secondo FdI “le parole del ministro De Micheli hanno offeso la Liguria ancora in questi giorni ci sono state pesanti code e non è una narrazione, ma un dato di fatto testimoniato con foto e video da centinaia di liguri. Fratelli d’Italia dice basta alle offese di questo governo che prima dice ai ristoratori di cambiare mestiere, poi dice alle partite Iva che non meritano ascolto, che poi impedisce a chi vuole protestare di farlo e che ora dice ai liguri che fanno narrazione. Fratelli d’Italia chiede una firma ai liguri per mandare a casa questo governo, ma anche e soprattutto oggi per avere un mandato forte e chiedere giustizia al governo”.

