Inter troppo forte per questo Genoa, al Ferraris finisce 0-3

Genova. Una sconfitta contro un avversario di caratura maggiore. Genoa-Inter finisce 0-3, di Lukaku (doppietta) e Sanchez le reti, la terza in pieno recupero con il Grifone tutto sbilanciato in avanti. Il Genoa, nonostante tutto, non ha completamente sfigurato. Dal punto di vista atletico la squadra è più tonica rispetto a qualche partita fa, ma permangono le difficoltà in fase offensiva, con lo scollamento tra centrocampo e attacco che diventa un handicap quando c’è da trottare velocemente per conquistare i pochi spazi concessi dagli avversari. Non era certo questa la partita in cui sperare di fare punti: alla fine è emersa la differenza tecnica e fisica tra le due squadre.

Primo tempo. C’è Rovella, classe 2001, dal primo minuto (l’esordio in A proprio all’andata con i neroazzurri): a lui il compito di abbassarsi per ricevere il pallone giocato dai difensori, Schone in panchina. Nicola torna al 3-5-2 dando un po’ di riposo a Pandev e scegliendo Favilli-Pinamonti come coppia d’attacco. Rientra anche Behrami. Confermato ancora Jagiello.

... » Leggi tutto