La fotografia a Finale, la Sagra del Raviolo ad Albisola, la Fiera del Disco a Noli: una curiosa domenica di eventi in provincia

“Fa l’arte che sai fare, se vuoi ben campare”, “Ognuno all’arte sua” e il classicismo “Impara l’arte e mettila da parte” sono solo alcuni dei proverbi che la cultura italica ha enucleato” nei suoi secoli di vita. L’arte in senso lato sarà il filo rosso che legherà tra loro gli interessanti eventi in agenda in quest’ultima domenica di luglio.

In occasione dei suoi primi venticinque anni di attività come fotografo professionista Carlo Lovisolo ha voluto allestire a Finale Ligure la mostra “La grande bellezza del Finalese”, che riassume i principali soggetti che ha immortalato in tanti anni nel territorio: paesaggi naturali incontaminati, antichi borghi e chiese, la trasparenza del mare, le potenti mareggiate, la preziosa flora e fauna.

... » Leggi tutto