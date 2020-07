L’effetto Covid cancella le feste dell’Unità, Partito Democratico in cerca di un piano B

Genova. C’è chi dice che non è estate senza “focaccetta di Crevari” ma in questo 2020 connotato anche in Liguria dall’emergenza pandemica a piangere non saranno tanto gli appassionati di fritto e pastella, quanto i dirigenti del Partito democratico. Le normative anti-contagio e le misure previste dai dpcm rischiano di mandare all’aria l’organizzazione del più importante momento di autofinanziamento: le Feste dell’Unità. Né più né meno di tanti altri appuntamenti estivi, come sagre e feste di paese.

Doppio problema, per i Dem, perché in vista delle elezioni regionali del 20 e 21 settembre le kermesse sarebbero state un veicolo ideale per la campagna elettorale, tra una tombolata, un bianco e una mazurca, si sa, i programmi dei candidati si ascoltano e apprezzano più volentieri.

