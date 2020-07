Maltempo, campagna savonese danneggiata da vento e grandine

Liguria. Danni a macchia di leopardo nella campagna ligure a seguito dell’ondata di maltempo che nella giornata di ieri ha colpito il territorio, facendo scattare l’allerta gialla su tutta la regione: vento forte, grandine e piogge brevi ma intense, hanno sferzato soprattutto l’entroterra savonese da Balestrino, ad Erli, fino a Castelvecchio, causando danni alle colture in campo, alle strutture agricole e facendo cadere le olive dagli alberi, anche se non mancano segnalazioni dalla zona di Ceriale e dalla piana di Albenga con serre danneggiate e piante in vaso sott’acqua, né dalla Val di Magra, dove la grandine ha colpito alcuni vigneti causando danni meno gravi.

È quanto afferma Coldiretti Liguria, a seguito del primo monitoraggio dei danni provocati dall’eccezionalità degli eventi atmosferici che hanno colpito la regione nella giornata di ieri. Dall’inizio dell’anno ad oggi lungo tutta la Penisola si sono verificati 71 nubifragi con precipitazioni violente e bombe d’acqua, con un aumento del 31% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, a conferma dei cambiamenti climatici in atto che si manifestano con il moltiplicarsi di eventi estremi.

