Morte di Luisa Bonello: Bonvicini condannato per circonvenzione di incapace, Acquarone per omicidio colposo

Savona. Condanna a 3 anni e 9 mesi per Alberto Bonvincini, ex comandante della polizia postale di Savona, per circonvenzione di incapace e truffa; assoluzione invece per le accuse di falso e omicidio colposo. Condanna di 10 mesi per Mauro Acquarone, ex marito di Luisa Bonello, per omicidio colposo. Assoluzione per Roberto Debenedetti, medico curante di Bonvicini, che era accusato di falso. Il giudice Matteo Pistone ha disposto inoltre la trasmissione degli atti alla Procura per procedere per omicidio colposo nei confronti dello psichiatra Antonio Ferro con l’accusa di omicidio colposo.

Ecco la sentenza emessa questa mattina in Tribunale a Savona al termine del processo legato alla morte di Luisa Bonello, trovata senza vita il 19 settembre del 2014 nella sua casa al civico 17 di via Genova a Savona. Le motivazioni della sentenza verranno depositate entro 90 giorni. I legali di Acquarone hanno già preannunciato l’intenzione di ricorrere in appello. Il giudice Pistone ha infine disposto di procedere per il reato di falsa testimonianza nei confronti di due testimoni, Alketa Mecani e Desnik Mecani.

