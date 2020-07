Post Morandi, Pd accusa: “Non solo i 13 milioni, non spesi anche 50 della zona franca urbana. Vergogna”

Liguria. “È una vergogna che Toti non abbia messo a disposizione delle aziende e dei lavoratori in difficoltà tutti i soldi previsti dal Decreto Genova dal 2018”. L’accusa arriva dal Gruppo Pd della Regione Liguria.

“In Liguria stiamo vivendo una crisi enorme, in cui al crollo del Ponte Morandi si sono aggiunte l’emergenza Covid e il caos autostrade. Non solo non sono stati spesi i 13 milioni originariamente destinati alla cassa in deroga, ma non sono stati spesi neanche altri 50 milioni, pari alla metà della dotazione finanziaria destinata alla Zona Franca Urbana. Entriamo nel merito. I 13 milioni non spesi si riferiscono all’Articolo 4 Ter, che prevede due misure finanziate con 30 milioni di euro nel biennio 2018/2019: una misura una tantum da 15 mila euro destinata ai lavoratori autonomi e risorse per la cassa integrazione in deroga. All’una tantum sono stati destinati 15 milioni di euro che vengono spesi tutti. Peccato che siano stati spesi male, a causa di criteri vaghi, labili e poco trasparenti decisi da Toti e non certo dal Governo. Basti pensare che il criterio che doveva essere discriminante, cioè la presentazione del modulo AE della Protezione Civile, destinato a certificare i danni, non era nemmeno richiesto. La conseguenza è che ne hanno beneficiato anche aziende che non hanno subito danni e non ne avevano bisogno, mentre altre che erano effettivamente danneggiate ne sono rimaste fuori”.

