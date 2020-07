Rissa tra ragazzine a Savona, tre 14enni portate in ospedale

Savona. Una violenta lite, per ragioni ancora da chiarire, e tre giovanissime sono finite in ospedale. E’ successo oggi pomeriggio intorno alle 18 in via Torino a Savona.

Protagoniste della rissa alcune ragazzine, venute alle mani. Tre di loro, tutte 14enni, hanno riportato contusioni tali da dover ricorrere all’aiuto dei sanitari: sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Bianca di Savona, che le hanno trasportate in codice giallo all’ospedale San Paolo per ricevere le cure del caso.

... » Leggi tutto