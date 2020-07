Savona, quando la squadra di calcio era la Città

Questa foto risale all’estate del 1960 e ci appare come emblematica dell’apertura di una nuova fase storica per la nostra Città.

Vi sono ritratti i protagonisti, dirigenti e giocatori, del Savona FBC che stava per iniziare il campionato di Serie C e aveva trasferito la sede sociale dal Bar Splendid al nuovo circo Bianco blu , sito al mezzanino di via Paleocapa 18, proprio sopra stante il celebre bar Moscino di proprietà dell’ex portiere degli anni ’50 (in alto nella foto tra due tifosi storici).

