Tutti pazzi per i Lego: a Genova per l’inaugurazione del negozio folla in coda con 8 ore d’anticipo

Genova. Centinaia di appassionati, molti bambini certo, ma anche tanti, tantissimi, adulti. Perché si sa: i mattoncini colorati sono una passione senza età. Mascherine (tante) e distanziamento (poco) per l’inaugurazione del negozio genovese di Lego, in via Fieschi, nel centro di Genova. Qualcuno si era presentato davanti al negozio alle 8 del mattino nonostante l’apertura fosse prevista solo alle 16.

Curiosi e fan anche dalla provincia di Savona, alla ricerca dei pezzi speciali e mancanti: primi affari o semplice supervisione, difficile non lasciarsi tentare dalle ultime proposte del brand. E difficile non restare a bocca aperta davanti alle creazioni ad hoc per il primo store ligure: una Lanterna fatta tutta di mattoncini colorati, 3.400 per la precisione, alta 132 centimetri e una riproduzione di Porta Soprana costruita con 8.800 mattoncini. Entrambe le riproduzioni sono opera di LiguriaBricks che a Genova ha organizzato in passato esibizioni di grande successo.

