Ventimiglia. Consigliere comunale con incarico alla tutela degli animali sul territorio di Ventimiglia e volontaria sia nella “Lega del cane” che nella neonata associazione “La tribù dei gatti”: il consigliere comunale Eleonora Palmero (Lega) da quando è stata eletta in amministrazione, un anno fa, non ha mai smesso di lavorare per il bene degli animali.

