Autostrade, Gagliardi attacca Sansa: “La responsabilità è di Pd-M5s, si informi prima di parlare”

Genova. “Il candidato del centrosinistra alla presidenza della Liguria continua a ignorare la distinzione tra prerogative e competenze della regione e quelle del governo nazionale. Avere la pretesa di voler provare a guidare una regione per cinque anni senza sapere cosa può o non può fare fa rabbrividire perché politici non ci s’improvvisa tanto per trovare uno sfidante, ma perché si crede in un progetto”. Lo dichiara in una nota la deputata di Cambiamo! con Toti, Manuela Gagliardi parlando del candidato del centrosinistra Ferruccio Sansa, senza mai citarlo direttamente.

“Continuiamo a invitare chi è abituato a fare il paladino morale senza argomenti di documentarsi meglio chiedendo prima informazioni ai suoi alleati che governano a Roma perché è lì, nei ministeri dove siedono Pd e 5 Stelle, che si prendono le decisioni importanti e le responsabilità per firmare l’avvio di lavori per i cantieri o dei piani di manutenzione che diluiscono gli interventi nel tempo, per facilitare la vita dei cittadini e non per creare il caos come lo stiamo vivendo in Liguria in questi mesi”.

“Se la responsabilità – continua la parlamentare – è la caratteristica di un leader allora noi possiamo dire con orgoglio che il presidente Toti, e i liguri lo confermeranno alle urne, ha dimostrato di saperla assumere sempre, anche quando toccava al governo nazionale che in tante situazioni invece ha perso solo tempo, come continua a fare chi siede al ministero dei Trasporti”.

“Diamo un suggerimento amichevole al candidato presidente del centrosinistra: smetta i panni del cronista – conclude – e scenda per strada a fare un bagno nella realtà del paese, parli con la gente, ascolti i problemi e probabilmente si accorgerà che i suoi alleati lo stanno prendendo in giro”.

