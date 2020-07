Limone Piemonte. La prudenza non è mai troppa e visto che la cittadina si sta riempiendo di turisti, provenienti anche da zone in cui il coronavirus è ancora presente, il sindaco di Limone Piemonte Massimo Riberi ha emesso un’ordinanza in cui si prevede una multa da 500 euro per chi non indossa la mascherina nella cittadina, anche all’aperto, se tra le persone non c’è la distanza di almeno due metri.

